Menukate Sagade krimilugude ajaloolasest autor Ain Kütt: „Krimkat on lihtne kirjutada, sest alati on teada, mis lõpus saab.“

PEENETE NIIDIOTSADE MEISTER: „Kirjutamine viib argipäevast eemale, kuigi seda ei mõisteta. See ei ole nii, et ma jooksen Sagadist Sagadisse, kuid ma lähen tänapäevast 200 aastat tagasi. Minu töö on mu hobi, aga see aitab pead puhastada. Kirjutamine on rahustav ja huvitav tegevus ning paelub mind väga,“ ütleb Ain ühes oma raamatute tegevuspaigas – sinises salongis – istudes.