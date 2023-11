Aasta püsilille konkursi eestvedaja Lembit Kaarna: „Kes soovib hooldusvaba lillepeenart, mingu botaanikaaeda!“

Praegu on Lembit keskendunud püsililledele, neile orienteeritus on paljuski Lääne-Euroopast tulnud mood. Kuigi võrreldes suvikutega on püsikute puhul vähem vaeva, pole mehe sõnul linnalegendist hoolimata hooldusvaba lille olemas. Need, kes soovivad päris hooldusvaba lillepeenart, saadab mees hoopiski botaanikaaeda. Seal võib ise näppe mullaseks tegemata imetleda professionaalide kujundatud ja hoolitsetud lilleaeda. Eraaias selliseid mahte ei saavuta.

Ka tõdeb mees, et tegelikult pole vaja püsi- ja suvililli üksteisele vastandada, nad sobivad hästi ka ühte peenrasse, eriti perioodil, kui püsitaim on veel noor ja vähem lopsakas. Kui istutad pojenge, hostasid või päevaliiliaid, saab nende vahedesse kenasti suvikuid paigutada. Suvelillede eeliseks omakorda on võimalus lillepeenraid igal aastal varieerida.