ÄRA MUUTU PANDAKARUKS | Just nende nõksudega hoiad ripsmetušši kindlalt paigal!

Paljude lemmik ilunipp on toonitud ripsmekaar. Nii lihtne on harja kui võluvitsakest paar korda vibutades erksamat pilku saavutada. Seda enam morjendab päeva jooksul pudisev ja kortsukestesse sulav tušš. Kestvas meigis pole aga midagi võimatut. Alusta põhilisest ehk hoia nahk enne jumestamist puhas ja rasuvaba. Kindlasti lase kõigil hooldustoodetel korralikult imenduda. Kui see tehtud, nopi järgnevast paar head mõtet.