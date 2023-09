Eesti jazzi esileedi Anne Erm 80: „Töö on aidanud üksindusega toime tulla”

Sel päeval, kui Annega kohtume, on ta hommikul teinud shindo-harjutusi ja lasknud hiina massööril panna seljale nõelu. „Ma tunnen end ikka noorena. Ainult siis, kui peeglisse vaatan, näen oma vanust. Kui kuskilt mõni kont valutab, ei ole see midagi erilist. Tervisehädasid on sellises vanuses juba kõigil.“

Kuna autot Annel ei ole, on ta harjunud palju jala liikuma. Kui Enn veel elas, utsitas mees teda selles osas alati tagant. Kui kümme tuhat sammu päevas astub Anne nädalas üks-kaks korda, siis seitse-kaheksa tuhat sammu on muul ajal tavaline.