Unustage limusiinid! Originaalsed noorpaarid sõidavad pulma hoopis traktori ja tuletõrjeautoga!

Marit ja Kalvar otsustasid sügisel koos südametelinna Pariisi reisida. „Olen alati öelnud, et Eiffeli torni tahab näha iga naisterahvas. Kalvar tegi mulle abieluettepaneku Jumalaema kiriku kõrval jõekaldal. Hakkasime kohe pulmi planeerima, meil oli miljon mõtet peas,“ räägib Marit.

Neile oli tähtis, et liidule annaks õnnistuse Tapa koguduse kirikuõpetaja ja nii käisid nad kolm kuud leeris. Pulmad otsustati pidada 65 külalisega Õnnela puhkemajas. Aga pulmaauto? Selles polnud üldse küsimustki. „Mäletan, et istusime diivanil ja ütlesime justkui ühest suust, et võiksime kasutada päästeautot. Ma tahaksin öelda, et mina tegin selle ettepaneku, aga see võis olla ka Kalvar. Igatahes ei olnud meil teist varianti kui Susi.“