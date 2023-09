Lugeja | Häiriv vaatepilt: joobunud ema jauras veip käes üle bussi ning kiitis karistamist

„Sõitsin bussis ja nägin, kuidas bussi sisenesid kaks naist ja üks mees. Nendega oli kooliealine laps ja kaks vankris istuvat last. Bussi tekkis kohe häiriv jutuvadin ja ebameeldiv lõhn. Osa lõhnast moodustas alkohol, aga teise osa ühe ema käes olev veip. Riietuse osas ma teisi ei kommenteeri, sest maitsed ja soovid end katta või näidata - need on ju erinevad. Las see olla, aga kõik muu… Ma istusin ja vaatasin, vaatasin ja tundsin, kuidas minu ees on murtud hinged, kes murravad ja tekitavad trauma järgmistele põlvedele,“ kirjutab Lea.