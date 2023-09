Näitleja Kärt Kross-Merilo oma elu väljakutsetest: “Uusi ja tundmatuid asju tasub proovida. Alustades on ebakindlus suur, aga kui otsa peale saad, avanevad uued ja huvitavad maailmad."

SALLIVUST KASVATADES: Kärt on püüdnud viimasel ajal elu ja inimesi vaadata läbi tõdemuse, et ükski asi pole iseenesest hea ega halb. Küsimus on igaühe isiklikus taustafiltris, läbi mille ta seda vaatab. Oma tõde maailma nabaks pidajad häirivad teda üha enam.