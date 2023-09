„Kättemaksukontori“ staar Amanda Hermiine Künnapas: „Kuna elu ongi raske, siis tuleb võidelda ja julge olla.“

USUB HEADUSESSE: „Ma usun, et see tõmbab positiivset ligi, kui mõtlen, et kõik, mida tahan, on mul juba olemas ja kõik on hästi. Muidugi peab ka ise pingutama! Virisedes ja okkalise energiaga tõukad head asjad aga eemale,“ on Amanda kogenud.