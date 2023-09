Aigile meeldib tõusta vara. Vaid paarisaja meetri kaugusel tema kodumajast Lilleorus asub Pühast geomeetriast lähtuv Elulille park, kus Aigi on sel suvel tihti hommikuti Ishwara templi ääres mediteerides istunud. Iga päev pargist läbi jalutades märkas ta siin mediteerijaid, ent mõtles alati, et temal endal selleks aega ei ole.

Kuid sel suvel, kuu enne Aigi 50 aasta juubelit tehti talle ettepanek osaleda 41 päeva pikkuses joogalikus süvaõppe­praktikas. „Muidugi ütlesin jah, sest olingi oodanud sellist süvenemise võimalust.“ Too praktika lõppes kahenäda­lase palverännakuga Indiasse, nii et oma sünnipäeval leidis naine end keset askeesi. Tol palverännakul viibiti pühakodades, kus Aigi osalema kutsunud õpetaja „õpetas sedagi, mida pühapaikades teha, nii et saaksid kas taipamisi või oma ellu mingi muutuse, mida oled ihaldanud.“ Aigi soovis vabaneda negatiivsetest mõtetest. Ja nüüd, mõned nädalad hiljem polegi ta neid enam kogenud.