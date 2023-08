OLEN 65 JA MA EI TAHA ENAM SEKSIDA! Mida teha, kui partnerite seksiisu vananedes muutub?

„Paraku on see väga tavaline, et naised kaotavad pärast 50. eluaastat seksi vastu huvi,“ ütleb koolitaja Epp Kärsin, kes on sel teemal kuulanud tuhandete naiste südamepuistamist. Vallalised naudivad flirtimist, meeste imetlevaid pilke, vanalinna katuste kohal ennastunustavalt suudlemist, aga päris füüsiliseks nad suhtel muutuda ei lase. Samuti kurdavad pikaajalises kooselus elavad naised, kui igavaks ja rutiinseks on seks muutunud. Ning vaatavad õnnetute nägudega Epule otsa: mida küll endaga ette võtta? Sellise mandumisega ei tohi ju leppida?