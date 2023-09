PÜKSIKUD PEA POOLSADA EUROT? Naised jahivad luksuspesu: „Kvaliteet maksabki!“ ja „Allahinnatute hulgas leidub pea alati minu suurust.“

Riina käib Change'i pesupoes ja tunnistab, et täishinnaga ostmine on seal tõesti võib olla kulukam. „Ent kui jälgida soodustusi ja pakkumisi, saab kvaliteetse pesu normaalse hinnaga. Lisaks on neil täitsa motiveeriv püsikliendi programm ning kenasti sinule sobilik suurus süsteemis kirjas. Saad ka mehe „üllatust“ ostma suunata,“ selgitab naine. Üldiselt eelistab ta siiski pigem ise poodi kohale minna ja jälgida pakkumisi. „Lõpuks võid saada pesu suhteliselt sama hinnaga kui kiirmoepoodidest,“ leiab ta.