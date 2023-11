AMET KOGU ELUKS! Rahvaluuleteadlane: „Mõistsin, et muusika ei pea olema kirja pandud noot, mille järgi tuleb laulma õppida, vaid kõik saavad kohe laulmises osaleda.“

Kui sõda Ukrainas algas, tundis Janika sarnaselt paljude teiste eestlastega, et peab midagi tegema tekkinud jõuetuse tundest üle saamiseks. „Hakkasime korraldama Ukraina rahvalaulude kooslaulmisi, kutsed panime Facebooki Ukraina gruppidesse. Päris paljud on läbi käinud, mingi seltskond jäi ka püsima. Ukrainlaste jaoks oli see uus avastus, et meil siin tõesti oli olnud laulev revolutsioon. Üks Ukraina sõpradest ütles: «Nüüd saan aru, miks te, eestlased, laulmist nii tähtsaks peate.“

Kui Janikal oli noorena kooliprogrammis sees regilaul, siis tänapäeval sõltub see paljuski õpetajast, kuivõrd vanem rahvalaul koolitundidesse jõuab. Samas on tänapäeva Eesti pärimusmuusikaelu nii mitmekesine ja rikas, et noortel on muidki võimalusi pärimusmuusikaga tegeleda.