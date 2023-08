Diivan, millel lapsed võivad vabalt hüpata

Aastate jooksul on IKEA pakkunud KLIPPAN diivanile sadu vahetatavaid katteid alates äärmiselt tagasihoidlikest kuni väga fantaasiaküllasteni. Põnev fakt – eemaldatava katte kasutamiseks tuli diivani mõõtmeid kohandada toonaste kangarullide laiusele, mis oli 150 cm. Tänu sellele mahtus see ka kodusesse pesumasinasse. KLIPPAN oli esimene diivan, mille katet sai pesta või välja vahetada – enam polnud vaja diivanile kohvi loksumise pärast muretseda.

Koos KLIPPAN diivanikatete lisandumisega suurenes ka selle populaarsus. Eestis armastatakse kõige enam tumehalli kattega KLIPPAN diivanit. Alates oma sünnist 1980. aastal on KLIPPAN saanud diivaniks, mis sobib nii koju kui avalikesse ruumidesse, seda eelkõige tänu oma funktsionaalsusele, mis on ka üks viiest IKEA demokraatliku disaini põhimõttest.

IKEA jaoks tähendab funktsionaalsus eelkõige vastavust igapäevaelu vajadustele. Näiteks söögitool rahuldab vajaduse söögilaua ääres istet võtta. Toote funktsionaalsusest annab eelkõige märku see, kui hästi see toimib. Ja laiemas, kodu kontekstis on määrav see, kui palju toode teeb kodust elu paremaks.