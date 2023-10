Psühholoog annab nõu: kuidas lapsi nutitelefonis toksimise asemel suhtlema saada?

Igaüks tahab olla kuuldud, märgatud ja soovib veeta teistega kvaliteetaega. Seda tahavad ka meie lapselapsed. Ükski nutiseade ei asenda inimlikku kontakti, kui kontakt inimestega paneb meid ennast meeldivalt tundma. Kas see on aga alati nii? Kas kõik kontaktid on meeldivad? Või on need vahel maha tegevad, tühistavad, tundeid mittelubavad, liiga pinnapealsed? Eriti hella hingega teismeline võib sageli tunda, et teda ei mõisteta ning seetõttu ei tunne ta end hästi. Sellistes olukordades ongi lihtsam võtta telefon, mis ei anna hinnanguid ja aitab põgeneda emotsiooni eest, mida kontakt teiste inimestega on loonud.