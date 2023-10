SAATUSLIKUD NAISED 37 AASTAT HILJEM. Tantsutrupi Femme Fatale liikmed ei välista lavale naasmist: „Oleme heas vormis.“

Kalendritüdrukud

Nüüd tundub aga, et Femme Fatale’i naised sooviksid end samuti taas väljendada. On ju trupiliikmed aeg-ajalt läbi aastate kokkugi saanud. Kui oled ikka üheskoos seitse puuda soola söönud, ei ole ühist minevikku põhjust nii kergesti unustada. „Need kohtumised on väga toredaks kujunenud, plaanime üksteisel külaski käia. Vaatasin meie kunagist uhket plakatifotot ja juurdlesin endamisi, et võiks praegugi midagi sellist ette võtta,“ avaldab Marika. „Plaanis on teha meie piltidega kalender, sest profifotograaf Jaan Künnapiga oleme väga pikalt koostööd teinud. Miks mitte teha fotosessioon rabas,“ pole võimalustel piire ees.

Kultiveerivad elurõõmu

Ent võimatu pole seegi, et naised naasevad taas publiku ette. „Arvestades meie vanust, oleme heas vormis,“ leiab Marika. Tõenäoliselt tulevad kamba peale tuttavat muusikat kuulates tantsuliigutusedki meelde, kehahoiakust ja kõnnakust rääkimata – lihasmälus on need ju kindlasti säilinud. Pealegi on Marikal alles vanad videosalvestused, mida vaadates hea unustatut taastada. „Kankaan on muidugi väga füüsiline tants ja nõuab rohkem pingutust. Seda pole me veel proovinud. Peamine, et endal on fiiling ja tahtmine sees. Piinlikkust võib tunda vaid siis, kui ennast ise halvasti tunned. Meie tunneme ennast hästi ja see ongi põhiline. Tahame kultiveerida elurõõmu ja tervislikke eluviise, mida Eestis pole ju kunagi ülearu.“