25 AASTAT MAIT AGU HUKKUMISEST | Poeg Märt: „Ma pole isa surma põhjustest väga huvitunud. Mis see enam annab?“

Märt (43) on alati energiast pulbitsenud ja rõõm on tõdeda, et aastad pole seda jõutulva karvavõrdki muutnud. Tallinna Tantsuakadeemia ainsa töötajana tunnistab mees, et kuigi akadeemial oma ruume polegi, on töö üle linna laiali pillutatud. Õpilasi ei loetle ta tänavugi kokku kümnetes, vaid lausa sadades. Liikumist, tantsu või suisa koreograafiat tuleb õpetada muusikalikoolis, teistes koolides, huviringides, mitmele tantsurühmale, rahvusringhäälingu laululastele ja tihti ka kutselistele näitlejatele.

Mehe viimane lavatöö on „Onu Bella tähestiku“ liikumisseade ja äsja tegi ta Leedus tuleva aasta laulupeoks valmistuvatele koorijuhtidele liikumistunde. „Suured teod on tehtud, nüüd on vaja natuke rahulikumalt võtta,“ peab Märt ilmselt silmas tõika, et just tema oli 12 aastat tagasi tantsupeo noorim üldjuht läbi ajaloo. „Aga noh, mis rahulikumalt. Rahulikku pole siin elus midagi,“ parandab ta end kohe. „Asi on lihtsalt selles, et ma pole oma tegemisi enam ammu afišeerinud. Tööd on endiselt palju.“