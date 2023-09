Käi näitustel, palju hing ihkab: muuseumikaart tasub end ruttu ära!

Küllap oled kursis, et alates aprillist on võimalik soetada endale 59 eurot maksev muuseumikaart, millega saab aasta jooksul külastada 118 muuseumit, elamuskeskust ja kunstigaleriid üle Eesti. Muuseumikaardi turundusjuhi Liina Pulgese sõnul on nelja kuuga müüdud juba 6800 kaarti. „Inimesed on selle hästi omaks võtnud. Kõige noorem muuseumikaardi omanik on kaheaastane ja vanim 90,“ teab ta, sest kaart on isikukoodi põhine.