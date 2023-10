Kuidas leida õiged tugisukad?

„Kuigi veenilaiendid tunduvad olevat naiste teema, sest nende sääred on rohkem riietuses nähtaval, esineb ka meestel veenilaiendeid ning neile toodetud tugipõlvikutes pole midagi kummalist. Tavainimene ei teegi vahet, kas tegu on ravipõlviku või tavalise sokiga,“ selgitab Elva tervisekeskuse apteegi proviisor Marget Raukas. Oluline on lihtsalt valida õige suurus, et nendega oleks mugav käia ning kasutusaja pikendamiseks järgida tugisukkade kasutus- ja pesemisjuhendit. „Julgen omast kogemusest tugisukki soovitada, sest ka apteegi töös tuleb jalgu pika päeva jooksul väsimusest säästa.“