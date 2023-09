PÜÜA TÄNAVAL PILKE: klapita omavahel ka kõige pöörasemaid mustreid

Me kõik tunneme kedagi, kes paneb tänaval päid keerama oskusega sobitada omavahel pööraseimaid mustreid nii efektselt, et kadedus poeb hinge. Vaatad ja mõtled, et need riideesemed ei tohiks ju omavahel sobida, aga … see töötab. Saa sinagi eksperdiks!