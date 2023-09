Justiitsminister Kalle Laaneti 30 aasta pikkune kooselu Kaiega pole alati olnud lust ja lillepidu: „Kui vale sõna lendu lased, võid seda pikka aega sirgeks triikida.“

Nii möödub ka jalutuskäik Kudjapel asuva Merineitsi talu lähedal koduranna teel. Ikka käest kinni hoides, pidevalt kihistades ja teineteist tögades.

Täna oma 58. sünnipäeva tähistav justiitsministrist Kalle ning Saarte Hääle ja raadio Kadi tegevjuhist kaasa Kaie (60) ei tea, mis on igav pensionäri elu. „Ma ei kujuta ette Kallet istumas ja võrku kudumas. Või et mina tikiksin maniakaalselt, vahiksime seebiseriaale ja meie päeva tipphetk oleks kohalikus Maximas käimine. Me käime pidudel, reisime … Elame nii täiel rinnal, kui saab. Oleme ka ühiskondlikult aktiivsed,“ sõnab naine talle omase huumoriga.