IKEA saab 80: esimene mööbliese, mida müüdi lamepakendis

Laud oli müügil kuni 1962. aastani, millele järgnes 2013. aastani kestnud pikem paus. Kuid 2000. aastatel hakkasid paljud IKEA disainiklassikute vastu huvi tundma ja osa neist esemetest otsustati uuesti tootmisesse võtta – kaasa arvatud kuulus LÖVET laud. Uusversioon erines algupärandist ühe olulise detaili poolest. IKEA ei kasuta enam jakarandapuitu, sest seda troopilist liiki ei tohi tänapäeval raiuda. Seetõttu valiti laua valmistamiseks kestlikumad puuliigid, mille kujundus sarnaneb äravahetamiseni algsele. Tänapäeval on selle diivanilaua nimi LÖVBACKEN ja meie koju jõuab see täpselt samuti nagu varem – lamepakendis.

Lamepakendi võidukäik

LÖVET diivanilaua looga on seotud mitu asja, mida praegu peetakse IKEA lahutamatuks osaks. Näiteks saadi just siis aru, et kui inimesed viivad uue mööbli ise lamepakendis koju ja panevad selle ka ise kokku, on see neile taskukohasem. IKEA lamepakendid kujundasid mööbli valmistamise põhitõed kardinaalselt ümber ja tegid kodusisustusajalugu. Tänapäeval pakitakse enamik IKEA tooteid lamepakenditesse.

Lamepakendeid hindasid kõrgelt ka tarbijad, sest sel moel pakitud esemed langetasid mööbli hinnad kõigi aegade madalaimale tasemele. Lisaks meeldis tarbijatele see, et lamepakendis oli tooteid lihtne ja mugav transportida ning need võtsid varasemast vähem ruumi. Vähem mööblit vedavaid sõidukeid maanteel tähendas väiksemat CO2-heidet. Ja IKEA lamepakid innustasid disainereid looma funktsionaalseid tooteid, mis olid lihtsa vormiga ja minimalistlikud.

80 aastat IKEA pärandit

Rootsi päritolu mööbliettevõtte IKEA on kogu maailmas tuntud Skandinaavia disaini ja kvaliteetse mööbli poolest. Ettevõtte visiooniks on luua paremat igapäevaelu paljudele inimestele, mis ei piirdu ainult kodusisustustoodete müügiga. IKEA tunneb uhkust oma 80 aasta pikkuse pärandi üle, mis on tulvil uuendusi, nutikaid lahendusi ja populaarseid tooteid. Samuti on IKEA tegevuse iga kümnend vorminud inimeste elusid nii praegu kui ka tulevikus, pidades alati silmas nende vajadusi, harjumusi ja soove.