Kärt Tomingas ja tema lugemiselamused: „Minul käib elamus ikka läbi keha ja füüsilise aistingu.“

Just päris iga päev mu öökapil mõnd raamatut pooleli ei ole, kuigi enamiku ajast on siiski midagi käsil. Ette on aga tulnud ka mitmekuiseid perioode, kui ma pole midagi lugenud, sest fookus püsib mujal. Ent lugemine on pakkunud mulle elus ikka äärmiselt suurt naudingut ja rõõmu.

Mulle meeldib, kui lemmikraamatud seisavad koduriiulis, et saan need millal tahes lahti teha ega pea mõtlema, millal tuleks need raamatukokku tagasi viia. Viimastel aastatel, kui e-raamatukogu Ellu seoses koroonaajaga ütles, et seal saab nüüd tasuta lugeda, siis olengi seda võimalust palju kasutanud. Ainus, mis mulle ei meeldi, on see, et pean siis arvuti taga istuma.