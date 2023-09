SEE ONGI ÕNN! Haanjamehe talu liikus isalt järeltulijaile: „Usume, et see ongi meie tulevik!“

Peremees Herki-Sven (39) ja perenaine Elen (42) tegutsevad taluhotellis 2018. aastast, ent lugu ise algas märksa varem. „Isa Aigar Pindmaa alustas siin turismitalu pidamisega kaks aastakümmet tagasi, kuid mina sattusin siia harva. Vaid mõne ürituse ajal,“ läheb Elen korraks ajas tagasi. „Ent ühel heal päeval said kokku kaks ärimeest ehk mu abikaasa ja isa. Nemad siis otsustasid, et nüüd on nii – Haanjamehe talu jääb edaspidi meie pere pidada.“

Õnnelikud väljavalitud

Mees täiendab abikaasa juttu sõbraliku muige saatel: „Oleme teine generatsioon, kellele usaldati Haanjamehe talu. Pakkumine tehti kogu perele: kes soovib, see tehku. Meie tõstsime käe heas usus ja lootuses, et see ongi meie tulevik. Nii saimegi perekonnasiseselt valituks.“