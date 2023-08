Arengutreener Ida Adele Raneli Ruul: „Kõik on võimalik! Tuleb vaid uskuda ja tegutseda!“

Transformatsiooni coach, hobulausuja, näitleja ja artist Ida Adele Raneli meenutab, et kui ta mõistis, et on olemas selline asi nagu mõtetega loomine ehk manifesteerimine ning kui ta selle ära õppis, et ei suutnud ta isegi algul uskuda, et elu võib olla nii huvitav, ilus ja külluslik. „Me loome nagunii kogu aeg oma mõtetega,“ nendib ta. Seepärast on oluline mõista, et kui jätkad samade mõtetega, jätkad sama loomist. Kas valid selle? Või soovid muutust?