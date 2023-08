Selle suve diskreetsed, aga pööraselt magusad salanaudingud

Kes meist ei unistaks palaval suvepäeval millestki jahedast. Või vastupidi, jahedal õhtupoolikul millestki tõeliselt soojast. Ka voodis pakuvad mängud erinevate temperatuuridega võimalusi avastada ja kogeda erinevaid sensatsioone. Liaisoni klaas-silikoon vibraatorite lai valik pakub sulle selleks ohtralt võimalusi. Klaasi saab vees nii soojendada kui jahutada, samal ajal kui siidine ja naha vastas mõnusalt soe silikoon lubab nautida tõeliselt pehmet kogemust. Põnev nüanss: Liaisoni vibraatoreid on lihtne üles leida ka pimedas mängides, sest sisseehitatud LED-valgustus heidab mõnusalt sensuaalset valgust ka varjatud naudingutele.

Aita ise kirel süttida

Kas oled kellegagi kohtudes tundnud, et seda inimest tahaks lihtsalt sisse hingata? Tema kehalõhn on ligitõmbav ja tundub nii õige. Selle fenomeni taga on feromoonid: bioaktiivsed ained, mis loodus on loonud leidma ja ligi meelitama just seda õiget parnerit. Kui soovid aga loodusele pisut kaasa aidata, saad end värskendada spetsiaalsete lõhnadega parfuumid, kuhu feromoone juurde lisatud. Kui sa soovid aga lõhnata oma lemmik parfüümi järele ja siiski olla ekstra ligitõmbav, sobib sulle lõhnatu feromooni-spray, mida saad mugavalt kasutada koos oma lemmiklõhnaga.

Et aga ka voodimängudele uusi vürtse lisada, on feromoone lisatud ka libestitesse, mis aitavad kirelõõmal veelgi võimsalt lõkkele lüüa ja lasevad kogeda uusi naudingusügavusi. Siinkohal ära unusta ka tavapärast libestit, sest see väike asi, muudab kõik mängud, olgu üksi, lelu või paarilisega, palju huvitavamaks ja nauditavamaks.

Väike nipp: kui soovid vees vallatleda, kasuta silikooni baasil libesteid – need ei „kulu maha“, samas sobivad suurepäraselt ka koos ainult klaasist leludega mängimiseks. Muude seksmänguasjadega, kasuta veebaasil või hübriidlibesteid.

Kuupuhastus pole enam mureks