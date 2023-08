PARAPSÜHHOLOOG ANNAB NÕU | Mis soosib tugevaid suhteid?

Allolevad neli punkti aitavad neid küsimusi mõista ning olukorda muuta.

1. Naiste nähtamatu meespool ja meeste nähtamatu naispool. Kui me ei aktsepteeri iseennast, ei aktsepteeri me ka oma vanemaid. Kui me ei aktsepteeri oma ema koos plusside ja miinustega, ei kiirga me armastust. Kui me ei aktsepteeri isa, ei võta me vastu turvatunnet/kaitset ega finantsilist heaolu. Kui me tundeid ja armastust vastu ei võta, hakkame kiirgama haletsust. Haletsuse energia on aga kõige laastavam ning tekitab tasakaalutust. Selles energias tekib soov teisi, ka meest, kasvatada ning see tähendab hoopis teist suhet. Ema ja lapse suhet. Emaga ei taha keegi voodisse minna.