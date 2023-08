Liivika Harjo elab kõrvuti UNESCO maailmapärandiga: "Vaatasin köögiaknast välja ja õunapuude all jalutasid Jaapani turistid, GPSid käes."

Seal see on – lõputult laotuvate kuldkollaste viljapõldude keskel kõrgub Hollandi tüüpi tuuleveski. Uhke tuulik on omaette imede ime, aga ligidal hoovis peitub veel suurem haruldus – Struve kaare Võivere punkt. Pererahvas on neid hoidnud nagu kullatera.

Saatuse sõrme juhatus

„Kui suur on tõenäosus sellisesse kohta elama sattuda? Küllaltki väike. Usun, et see kõik pidi niimoodi minema,“ tõdeb Liivika. Naine õppis õigusteadusi ja töötas Tallinnas notaribüroos. Kui lapsepõlveunistus viis ta ülikooli klassiõpetaja erialale, tuli läänevirulane Simuna kooli praktikale. Õige pea tehti ettepanek jääda ja rohkem kui 20 aasta eest kolis ta pealinnast vähem kui poolesaja elanikuga külla. „Otsisime elukohta ning juba oli hästi kiire,“ meenutab ta. Võiveres müüdi kahte maja, aga valik ei osutunud ülemäära keeruliseks. „Otsustasime möldrimaja kasuks, sest siin sai kohe elada ja tööd oli vähem,“ muigab Liivika. Lebotamise „nali“ on saanud nüüdseks tiivad, sest ütlematagi on selge, et rügamine ei lõpe Tuulikus eladeski.