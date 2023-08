KUNAGI POLE HILJA! Laulja ja laululooja Ivi Rausi leidis oma Elu Armastuse 39aastaselt

Kui Ivi oli kuueaastane, seadis isa Arvo kodus lauale väikese mikrofoni ja palus tütrel sinna sisse laulda. „Laulsin ju kodus kogu aeg. Kui isal õnnestus hankida lintmakk, salvestaski ta mõned mu laulud, teiste seas näiteks „Viimse ratsu“. Täiskasvanuna oli seda väga huvitav kuulata, ennast lapsena laulmas ... Kogemus, mis tõmbas ikka pisara lahti,“ räägib Ivi. Alles hiljuti lasi naine vanad lindid ka digitaliseerida.

Kahju vaid, et pole säilinud salvestusi telesaatest „Kaks takti ette“, kus ta 1995. aastal näiteks koos Gerli Padari ja Arlet Palmistega osales. Ivi jõudis finaali, kuid ülipopulaarse saate võitis toona Tiiu Tulp. Ivi: „Ma isegi uurisin ERRist, kuid arhiivi tabas kunagi uputus, nii et paljud materjalid hävisid. Kahjuks ka need lindid.“