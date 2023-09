Selle kõige keskel tegid oma igapäevast tööd köögiviljakaupmehed ja marjamüüjad, pakuti kirjut valikut kõiksugust riidekraami ja barettidega tädikesed müütasid koduaiast kokku seatud lillekimpe nagu praegugi. 1999. aasta Õhtulehest võis lugeda: „Ei mina karda midagi,“ ütleb paksu villase mütsiga juurikamüüja Irina ja hõõrub külmetavaid käsi. „Kellele mu porgandikaste ikka vaja on. Paugutavad, mis nad paugutavad, ega lettide vahele keegi ikka arveid õiendama tule.“ Kapsatünnide kõrval seisev kõhukas mammi ei muretse turumiljonite jagamise pärast. „Ei saa aru, kust need miljonid võetakse,“ on mammi nõutu. „Mul ükskõik, kelle oma turg on. Mina siit miljonit ei saa,“ lööb mammi käega ja keerab kapsaid.