Uskumatu, kui palju on selle viimase aasta jooksul juhtunud, mõtles Tiiu, seistes köögiakna juures ja vaadates, kuidas väljas välku lööb ja vihma sajab. Need vihmased päevad rikuvad kogu olemise ja elamise, mossitas ta omaette. Pühapäev, aga välja ei julge vaadatagi. Hea veel, et vihma kätte ei pea minema!

Ta istus köögilaua taha ja rüüpas ettevaatlikult kohvikruusist. Aga kohv oli juba külm. Naine pani kruusi käest ning vaatas magamistoa ukse poole. Markko oli viimastel nädalatel pea igal õhtul üsna hilja koju jõudnud. Tööd olla palju. „Ja kus ma seda varem kuulnud olen?“ muigas Tiiu. Ta teadis, et mitte kõik mehed ei valeta ja oli kindel, et Markkol oligi palju tööd, aga kahtluseussike temas tõstis juba pead. Siiski – Markko pole selline, kes keerutaks ja valetaks. Tema oli alati otsekohene. See veel puuduks, et Tiiu Markko ütlemisi kahtluse alla seab, või veel hullem – hakkab mehe järele nuhkima.

Tiiu otsustas sealsamas köögilaua taga, et kõikvõimalikud tobedad kahtlustused ei vii teda kuhugi. Kui mees ütleb, et on palju tööd, siis ongi palju tööd. Ja kui ta ütleb, et ma armastan ainult sind, siis tuleb ka seda uskuda. Ei saa nii elada, et kõike muudkui küsimärgi alla sead ja ise oma kahtlustesse upud. „Inimest peab uskuma, inimest peab usaldama,“ oli juba Tammsaare kirjutanud, meenus Tiiule.

Siiski polnud Markko ikka veel magamistoast välja tulnud ja vihmasadu akna taga ei näidanud samuti vähenemise märke. Tiiu otsustas, et peab midagi tegema ning suundus magamistoa poole. Kuidas see oligi, et kui Muhamed ei lähe mäe juurde, siis ...

Ta poetas end ettevaatlikult mehe kõrvale voodisse ning kõditas oma juustega teise põske. Markko vehkis käega, justkui kärbest eemale ajades. Tiiu kõditas uuesti ning taas vehkis Markko käega. Naine turtsatas, vaatepilt oli ka lõbus. Magav mees kortsutab kulmu ja peletab teda nagu kärbest! „Kallis, see olen ju mina, sinu Tiiu...“ sosistas ta mehele kõrva.

„Armas... Tule siia, sa oled nii soe ja lõhnad nii hästi... Tule, tule... Make my day!“ pomises Markko silmi avamata ning haaras naise kaissu ja kallistas teda kõvasti. „Pole midagi paremat, kui sinu kõrval ärgata,“ sosistas ta Tiiule kõrva.

Naine naeratas õnnelikult, sest tema plaanid vaid äratamisega ei piirdunud. Üks vihm ei saa veel rikkuda kogu elu. Tiiu toetus voodis lamades käsipõsakile ja kirjutas Markko rinnale vaba käe sõrmega: arva ära, mis ma sinuga teha tahan?