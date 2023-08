Minna pärast Mommy Makeoverit: selleks, et seesmiselt särada, peab end ka oma kehas hästi tundma.

Rinnaopist taastumisel oli kõige keerulisem see, et esimesed 2 nädalat ei tohtinud käsi õlgadest kõrgemale tõsta (et implantaadid ei nihkuks). Palusin abi ja sain ilusti hakkama. Juuste pesemine oli ka alguses teistmoodi, aga harjusin kiirelt. Paljude jaoks on selili magamine esimesed 10 päeva keeruline, mina aga õnneks magangi enamuse ajast selili. Tegelikult tagantjärgi mõeldes läks see aeg nii kiiresti. Täna elan oma tavapärast elu. Rinnad muutuvad järjest pehmemaks ja loomulikumaks.

Ma kindlasti soovitan teha need 2 lõikust eraldi. Sest ma ei kujuta ette, et kõhuplastikaga, mille järgselt pidin palju kasutama käte jõudu, et end liigutada, oleks ma saanud käsi nii kasutada. Ja rinnaopi järel kasutasin jällegi palju kõhulihaseid, et voodist tõusta. Lisaks läheb narkoosiaeg kombineeritud opiga ka pikemaks, trauma kehale on suurem jne. Soovitan enne konsultatsiooni väga palju lugeda, arstiga vesteldes küsida palju küsimusi ning viia end viia end kõigega täielikult kurssi. Kõhuplastika juures on eriti oluline veel see, et mida paremas vormis Sa enne lõikust oled, seda ilusam on ka tulemus. Endale tasub realistlikud ootused seada ning neid arstiga arutada.