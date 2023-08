TEHKE JÄRELE! Põlvamaa naine Rane Viks ujub kodutiigis iga päev, iga ilmaga – ja nii aasta läbi.

Põlvamaa naise Rane (36) ujumisarmastus sai alguse üle kolme aasta tagasi, mil suri tema tädi. „Usun, et elumuutused võetakse ette siis, kui juhtunud on midagi suurt. Olime tädiga väga lähedased ja tema lahkumine pani mind tundma, et jäin üksi.“

Nii tajus temagi, et vajab pöördepunkti. Ettevalmistusi hakkas ta vaikselt tegema 2020. aasta alguses – näiteks jaanuarist märtsini kõndis iga päev paljajalu lumel. Seda soovitas naisele tema joogaõpetaja, sest siis harjub keha tulevase külmaga ära. „Kõige suurem oht ongi see, et lähed vette ja hakkad kohe taldades külma tundma. Minu jaoks andis lumel astumine hea hoo sisse. Samas laadis energiaga, mida toona väga palju vajaka jäi.“