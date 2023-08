IKEA saab 80: kuulus BILLY sündis paljude soovist leida koju riiul, mis on ainult raamatute päralt

IKEA algusaastail kuulusid raamaturiiulite juurde tihti klaasuksed, baarikapp ja põrandakapid. Kuid ajapikku hakkas üha enam külastajaid soovima ainult raamatutele mõeldud riiulit, ja nende soov täitus 1967. aastal. Siis tõi IKEA turule BILLY eelkäija, mis kandis teist nime. Riiulit saatis edu, kuid külastajate soov jäi samaks. Pärast pikka tööd selle nimel, et leida lahendus, mis oleks nii meelepärane klientidele kui hea ärile, sündis 1977. aastal raamaturiiul BILLY. See sai nime IKEA toonase reklaamijuhi Billy Liljedahli järgi, kes otsis samuti riiulit, kus hoida vaid raamatuid.

Aja jooksul hakati BILLY riiulit valmistama üha enamates värvides ja kujundites. See on praeguseni üks IKEA enimmüüdud tooteid. BILLY riiulit ei kasutata siiski ainult raamatute hoidmiseks, vaid see aitab meil ka näidata oma isikupära, sest just siia pannakse tihti vaatamiseks välja asjad, mida me kõige rohkem armastame. Eesti kodudesse jõudnud BILLY riiulites hoitakse praeguseks ilmselt juba tuhandeid raamatuid ja riiuli värvidest on kõige populaarsem valge.

Iga IKEA toote arendamisel võetakse arvesse demokraatliku disaini põhimõtteid. Nii jälgivad IKEA disainerid iga eseme loomisel, et see oleks funktsionaalne, ilus ja vastupidav ning samas ka kestlik ja taskukohane.

Et IKEA tooted oleksid paljudele kättesaadavad, alustame oma külastajate vajaduste analüüsist ja uurime, kui palju nad nende täitmisele saaksid kulutada. Toodete disainimist alustades paneme rõhku sellele, et esemete hind oleks igal hinnatasemel taskukohane. Meie toodete madalate hindade taga on nutikas materjali- ja ressursikasutus, võimalikult otstarbekad tootmisviisid ja hinnateadlikkus, mis võimaldavad kogu IKEA väärtusahelas kulud madalal hoida.

IKEA disainerid ei lepi kunagi vähemaga kui see, et iga nende kujundatud toode vastaks kõikidele viiele demokraatliku disaini põhimõttele. Kõik põhimõtted peavad olema tasakaalus, sest iga dimensioon mõjutab ka teisi. Ja iga dimensioon täiendab taskukohase hinna tähendust ja väärtust.

80 aastat IKEA pärandit