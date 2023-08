HULLJULGE NAINE! 20aastaselt motokrossiga tegelema hakanud Karleen: "Oleksin võinud selle ala enda jaoks varem avastada!"

Me kohtume Otepää motoklubis, sest just siin õli ja mootorrataste keskel Karleen (26) suure osa ajast veedabki. Naise sõnul leidis huvi tsiklite vastu ta üles juba plikaeas ning seda tänu emale, kes noorena samuti Otepää motoklubi liikmetega suhtles. Nii kandus see ka tütrele edasi, et just siinne seltskond on nüüd justkui teise pere eest. Liiati sõidutas ema alailma oma tsikliga kooli Karleeni või tema väikevenna, kõrvalt saatmas teiste põngerjate kadedad pilgud.

Ent põhjust tasub otsida ka vanaemast. „See võib vabalt geenides olla, sest mu vanaema oli samuti kunagi päris hulljulge. Ta olevat omal ajal küla peal mehi külgkorviga taga ajanud,“ naerab ta.