Iluettevõtja Marju Karin kooselust 16 aastat noorema Ameerika jalgpalli mängija Mauno-Martin Blondiga: „Ma sooviks kõigile selliseid mehi!”

Kui Marju (46) ühes intervjuus mainib, et ostis maamaja juurde ka tiigi, tekib muidugi huvi seda idüllilist paika näha. Telefonis on Marju rõõmsalt nõus: „Sõidame vaatama!“ Ta ise pole krundil käinud kaks aastat, ehitustöödega tegeleb tema mees Mauno (30).

Tunnise autosõidu järel jõuame Rapla külje alla Valtu, möödume Öökulli bussipeatusest, Puraviku sepikoja sildist ja Naerulinnu tänava otsast. Marju ja Mauno valdus, kunagine viinavabrik, jääb tee ääres silma oma võimsa korstnaga. Mauno, kes on plaaninud siin täna tööd teha, ütleb, et saabusime kaks aastat liiga vara, kõik alles pooleli. Mehel on käsil kahe korteri renoveerimine ka Kuusikul, nii et siin on tema sõnul alustatud pigem vaikselt.