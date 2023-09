Hollandis moekunsti õppinud Moona alustas koroonaajal, kui ta piirangute tõttu tagasi kodumaale kolis, taftimisega. See on viimastel aastatel kiirelt populaarseks saanud narmasvaipade valmistamise tehnika, milleks kasutatakse taftimispüstolit. Raamile kinnitatud aluskangale on võimalik kanda erinevat värvi ja eri pikkusega narmaid, moodustades mustreid.