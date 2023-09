Endaga sõlmitud kihlvedu viis helikausimassaaži juurde

Merike Õispuu tundis kaheksa aastat tagasi, et kuigi ta elus on justkui kõik olemas, on hinges tühjus – midagi on puudu. Selsamal päeval iseendaga sõlmitud kihlvedu viis ta Tiibeti helikausside massaaži koolituseni. Praeguseks on sellest kujunenud tema igapäevane töö ja oluline osa elust.