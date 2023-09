OH AEGU, OH KOMBEID | Sõnad, mis muudavad teid teiste jaoks tüütuks

Parasiitsõnu kutsutakse ka ballastsõnadeks, mis annab nende tähendust veel kõige selgemini edasi. Ma olen suht veendunud, et enamikul inimestel on need kõnepruugis kahjuks olemas. Minul samamoodi. See ei ole küll ülisuur fopaa, kui mõni neist siin-seal aeg-ajalt sisse lipsab, ometi vähendavad need öeldu jõudu ning muudavad teksti teiste inimeste jaoks häirivaks ja tüütuks.