Marika Barabanštšikova: „Kui oled inimesse armunud, siis on laval raske talle isegi silma vaadata, rääkimata flirtimisest.“

Keskeas naistele pole teatris teadupärast piisavalt tööd. Nii pole Marika kindel, kas praegune kandev roll teeb talle tee lahti uuteks peaosadeks. „Peaosadest unistasin rohkem noorena, siis tahad ju end rohkem näidata,“ ütleb ta.

Tegelikkus on aga keerulisem kui unistused, näidendi kandvat mõtet vedada on vaevarikas. „Kui on raske roll, siis oled pärast etendust täiesti läbi,“ ütleb Marika. „Eriti Julie osas, mille teema pole kerge ega meeldiv. Keha on nii tark, et talletab võõrad emotsioonid ja see võib ka haigeks teha!“