Mida ma tean kividest? Ega suurt midagi. Peamiselt seda, et meie rahvuskivi on paas ja teine, mida meie maal palju leidub, on põlevkivi. Viimasest lõikas riik mingil perioodil kasu ja Ida-Virumaal on praegugi alles kaevandused, millest mõni on ka juba muuseum.