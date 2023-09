Ripsmete koolutamine ja pikendused pole tabu ka vanemas eas

Nii nagu päike kuivatas suvel näonahka, tegi ta seda ka ripsmete ja kulmudega. „Eriti kulmukarvade pealt on näha, et need on suvel hästi kuivad ja neid tuleks kindlasti hooldada. Ripsmete ja kulmude jaoks on olemas spetsiaalsed õlid, seerumid ja vitamiinigeelid, mida tasub aeg-ajalt kasutada,“ ütleb ripsme- ja kulmutehnik Kristel Jääts OÜst Ilustiiliagentuur.