ARMAS ESE | Nõudliku ja hoolsa ema tikitud laudlina

Tartlanna Maie Hoop (88) leiab kappidest ikka mõne oma ema käsitööeseme. Ta on neid ka aktiivselt kasutanud, seepärast on mõni asjake tema sõnul liiga kulunud, et näidata. Aga pildile saame laudlina, mis on tikitud ligemale saja aasta eest.