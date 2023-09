Antti onu oli filmindustegelane ja saatejuht Ahto Vesmes — ETV menusaate „Jupiter“ tegija aastail 1970—1990. Ahto oli hariduselt jurist, aga 70ndail ja 80ndail töötas ta filmilaenutuse ja reklaamivalitsuse juhina. Ahto lapselaps Siim Nestor on öelnud, et vanaisa valitud olid tollal kõik filmid, mis Eesti kinodes jooksid. „Ma ei arva, et peaks kuulsate sugulastega ennast upitama, aga vahel on vahva öelda, et mu onu oli Ahto Vesmes,“ lausub Antti.