PAHAD TÜDRUKUD 25 AASTAT HILJEM: Rajult räppinud Click OK juhtfiguur Monika Rannaväli: „Suhtleme omavahel siiani.“

MEENUTADA ON TORE: „Olen bändiloojatele ekstra tänulik selle eest, et keerulistel 90ndatel avanes võimalus millelegi põnevale pühenduda,“ tunnistab Click OK juhtfiguur Monika. Nende ainsaks jäänud plaati ajavad melomaanid nüüd tikutulega taga. Vasakult: Grete Rämmal, Monika Sjomgina, Kariny Joala ja Kairi Siht.