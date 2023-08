Eesti vanim kullassepaäri: „Pole vahet, kas teeme sõrmusekavandi koolilastele või prossi kuningapaleele, aeg ja vaev on samaväärsed.“

Küllap leidub paljudes Eestimaa peredes mõni kaunis ehe ja ehk lauahõbedatki, mis pärit Eesti Juveeli või selle eelkäija Roman Tavasti kullasseppade käte alt. Nüüdseks on need kaks küll erinevad firmad ning Roman Tavast keskendub juba aastakümneid korporatiivehte valmistamisele. „Peaaegu kõikide meie toodete põhieesmärk on kellegi tänamine,“ räägib firma tegevjuht Eivor Maiväli. „Me aitame tänada. Olgu see president, kes soovib tänada mõnd teist riigipead teenetemärgiga, või ettevõtted, kes tunnustavad oma kauaseid töötajaid.“