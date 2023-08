Puhastusvahendeid on väga palju – milliseid eelistada?

Tekstiilide puhastamiseks

Kodutekstiilide osas on universaalseid nõuandeid anda keeruline, sest materjalid on väga erinevad. Sageli juhtub nii, et hakkad plekki puhastama ja kuigi algus on ilus, jääb kuivades pleki asemele heledam laik.

Tekstiilide puhul tasub vaadata plekkide hulka ja kaaluda nende „vanust“ ning päritolu. Kuna tekstiilil on sageli toiduainete plekid ja toidus on rasva, siis võib puhastamiseks teha kerge lahuse nõudepesuvahendiga. Oluline on see kanda švammile või lapile ja katta sellega suurem pind kui plekk. Peale pleki puhastamist tuleb võtta puhta veega niisutatud lapp või imavast riidest rätik ja vajutada korduvalt plekile, et saada kätte puhastusvahend. Hea imavusega on ka köögipaberid.

Köök natuke pirtsakam

Köögis on palju rasvaga segunenud tolmu ja mööbel ning tööpinnad on erinevatest materjalidest. Vahaga immutatud pinnad ei talu tugevaid vahendeid ning „pirtsakaks“ võib osutuda ka (looduslik) kivi. Kuna nõudepesuvahend on loodud rasva ja mustuse eemaldamiseks, siis võib selle lahust katsetada ka köögis. Reegel on taas selline, et suurema mustuse puhul võib katsetada kontsentraati, aga see tuleb ära loputada. Kergemaks puhastuseks võib teha lahja lahuse ja selle pinnale jätta. Rasvase mustuse puhul on oluline kasutada sooja vett, sest see aitab rasvadel lahustuda.