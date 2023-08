Uus kohtingutrend: Barbenheimer!

Deitingumaailmas tähendab Barbenheimer uut suundumust otsida partnerit, kes oleks sinust võimalikult erinev. Seega on Barbenheimer vana ütluse „vastandid tõmbuvad“ uus versioon. „Kuigi tavapärasest erinevat tüübiga kohtumine võib mõnele hirmu peale ajada, võib see sind kokku viia inimesega, kelle mõjul võid saada omaenda parimaks versiooniks,“ ütles kohtinguäpi Seeking esindaja Emma Hathorn veebiküljele Indy100. Hatorni kinnitusel võib intiimelu pakkuda vastanditele raugematut kirge. Igapäevaelus võivad näiteks vastandlikud arusaamad ilust – Barbie roosa versus Oppenheimeri sünk tumedus – tekitada konflikte. Kuid Hathorni sõnul saavutavad need, kes säärastest pealiskaudsetest jagelustest üle saavad, hingelise küpsuse ja avarapilgulisuse.