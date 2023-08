IKEA saab 80. Mitu korda peab saama ühte tugitooli istuda?

Aja jooksul on tugitoolidest saanud klassika, mille järele püsib nõudlus tänapäevani. Kestlikkuse ja mugavuse osas järgivad praegused tugitoolid muidugi kaasaegseid vajadusi, sest tänaste inimeste elu erineb paljuski 1950ndate elustiilist. Siiski on traditsioonilised, kvaliteetsed ja mugavad tugitoolid ka praegu kõrges hinnas. See on üks põhjuseid, mis viis 2012. aastal MK tugitooli tagasitoomiseni, kuid uue välimuse ja nimega: STRANDMON.