Eksklusiivselt Naistelehes: Üllar Saaremäe" „Meile sooviti ikka jätku, mitte uut algust.“

Rakvere Kolmainu kiriku tornist kaigub maailmakuulsa helilooja Arvo Pärdi komponeeritud kellamäng. Pühapäev on palav ja imeilus. Ketlin (41) ja Üllar (53) on abielus olnud ühe ööpäeva. „Mul on väga uhke tunne,“ kinnitab näitleja, lavastaja ja poliitik Üllar. Tema stilistist ja kostüümikunstnikust värske abikaasa Ketlin tunnistab, et on paljuski oma uue nime lummuses. „Ketlin Saaremäe kõlab väga hästi,“ lausub naine.

Laulatusel sündis erilisi hetki, mis puudutasid osaliste hinge.