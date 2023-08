Muusik Ken Arula ja ansambel OLEM avaldasid plaaditäie laule Ernst Enno sõnadele: „Enno julgustab astuma olulisi samme“

Ken Arula (29) on mees, kelle ellu on muusika alati kuulunud. Kuid lisaks on ta pidanud kaevumeistri ametit. „Nüüd teen puitehitisi kaevudele. Puutöö meeldib mulle väga, see on samuti loominguline.“ Ka Rõuges kodutalu juures asuva stuudiomaja ehitas mees ise.

Ning janukustutajad on ju nii vesi kui hingejanu puhul ka muusika. Ken mõtles kaevusid rajades samuti sellele: „Kaev kaevu järel tundsin, kuidas see töö aitab ka mu loomingule kaasa. Näed, et elu on nii mitmekülgne, et vettki ei saa enesestmõistetavana võtta, ilma veeta pole elu. Jõudsin justkui mingite algtõdede juurde. Ja mulle tundub, et Ernst Enno tegi seda inimhingega – läks nagu hingekaevu põhja.“